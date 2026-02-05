Реклама

15:08, 5 февраля 2026Ценности

Отказ Федоровой от титула «Мисс Вселенная» связали с педофилом Эпштейном

Блогерша Валамат связала отказ Федоровой от титула «Мисс Вселенная» с Эпштейном
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Отказ российской телеведущей и модели Оксаны Федоровой от титула «Мисс Вселенная» связали с личностью финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Ролик на эту тему опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) блогерши Алины Валамат.

Манекенщица лишилась своего титула через четыре месяца после коронации из-за конфликта с организаторами. По словам самой Федоровой, она отказалась работать в рекламных шоу и вернулась в Санкт-Петербург, чтобы защитить диссертацию. Она жаловалась, что организаторы конкурса поставили ее в слишком жесткие рамки и не считались с ее планами.

«Когда я разговаривала с Дональдом Трампом в его большом кабинете, я почувствовала себя маленькой песчинкой, на которую навалилась вся эта система. Жернова, которые перемалывают просто. Я думала, как их остановить? Я вышла в туалет, где пробыла полчаса. Они уже ломали дверь, а мне просто нужно было принимать решение здесь и сейчас», — объясняла модель в интервью, отрывок которого привела Валамат. Известно, что тогда организатором конкурса выступал Трамп.

После публикации очередных файлов по делу Джеффри Эпштейна поклонники Федоровой начали строить теории, связанные с ее отказом от титула. По мнению поклонников, таким образом артистка обезопасила себя от поездок на остров Little St. James в Карибском море, где проходили вечеринки осужденного финансиста.

Сама Федорова пока никак не комментировала догадки общественности.

Ранее модель из Москвы Лану Пожидаеву заподозрили в вербовке россиянок для вечеринок Джеффри Эпштейна.

Впервые о возможной связи скандального финансиста с Россией сообщило британское издание Daily Mail. По мнению газеты, Эпштейн мог быть связан с КГБ и руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

