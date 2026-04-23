Девочку засосало в слив бассейна на глазах у друзей

В Бразилии девочка погибла после того, как ее волосы затянуло в слив бассейна

В Бразилии врачи не смогли спасти девочку после того, как ее засосало в слив бассейна на глазах у приятелей. Об этом сообщает Need To Know.

17 апреля 12-летняя Лаура Перейра Камарго из города Мирасол, штат Сан-Паулу, играла с друзьями в бассейне около дома. В какой-то момент ее волосы затянуло в сливное отверстие. Девочку прижало ко дну, и выбраться самостоятельно она не смогла. Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли Камарго из воды, сумели реанимировать и доставили в больницу.

Врачи боролись за жизнь школьницы два дня, однако спасти не смогли. У нее развились вирусная пневмония и полиорганная недостаточность. Сотрудники экстренных служб заявили, что она провела под водой от пяти до десяти минут.

Полиция квалифицировала происшествие как несчастный случай. Сейчас следователи проверяют, насколько безопасным для детей было устройство бассейна.

