10:33, 23 апреля 2026

Девочку засосало в слив бассейна на глазах у друзей

Никита Савин
Фото: Badger13 / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии врачи не смогли спасти девочку после того, как ее засосало в слив бассейна на глазах у приятелей. Об этом сообщает Need To Know.

17 апреля 12-летняя Лаура Перейра Камарго из города Мирасол, штат Сан-Паулу, играла с друзьями в бассейне около дома. В какой-то момент ее волосы затянуло в сливное отверстие. Девочку прижало ко дну, и выбраться самостоятельно она не смогла. Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли Камарго из воды, сумели реанимировать и доставили в больницу.

Врачи боролись за жизнь школьницы два дня, однако спасти не смогли. У нее развились вирусная пневмония и полиорганная недостаточность. Сотрудники экстренных служб заявили, что она провела под водой от пяти до десяти минут.

Материалы по теме:
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации» Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации»Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
26 января 2017
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016

Полиция квалифицировала происшествие как несчастный случай. Сейчас следователи проверяют, насколько безопасным для детей было устройство бассейна.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли останки участника заплыва, пропавшего 25 декабря 2025 года в графстве Девон. Мужчина исчез во время массовых рождественских купаний.

    Последние новости

    Объявлено о «бесчеловечной атаке» ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

    Раненую после обстрела краснокнижную птицу спасли в Уфе

    Врачей обвинили в сокрытии реальной причины смерти сотрудника российского авиазавода

    Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарии в мессенджере

    Уехавший в Израиль комик пошутил про изменения в своей русской речи

    Ученый назвал способ защититься от клещей

    Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

    Исполнительница хита «Матушка-земля» прогулялась по улице в образе за сотни тысяч рублей

    58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем при помощи вазы

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    Все новости
