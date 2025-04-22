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19:27, 22 апреля 2025Из жизни

Появились кадры сражения пожарных с трехметровой анакондой

В Бразилии пожарные поймали в чужом дворе трехметровую анаконду
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Умаита, Бразилия, пожарные сразились с огромной анакондой. Об этом пишет Jam Press.

Спасателей вызвал горожанин, перед домом которого появилась гигантская змея. По приезде пожарные обнаружили в его дворе трехметровую анаконду. Они пытались затащить ее в коробку с помощью специального инструмента, но та сопротивлялась.

В конце концов один мужчина поймал змею руками и стал заталкивать в контейнер. Пожарным пришлось приложить немало усилий, но они смогли одолеть извивающуюся анаконду. Их сражение с рептилией попало на видео. В итоге змею вернули в дикую природу.

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Анаконда сама по себе не ядовита. Она расправляется с жертвой, обвиваясь вокруг нее.

Ранее сообщалось, что в Таиланде медики выручили пожилого спасателя, на которого напал и чуть не задушил гигантский питон длиной четыре метра. Мужчина пытался поймать змею, но допустил ошибку и оказался в ее тисках.

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