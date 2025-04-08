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20:08, 8 апреля 2025Из жизни

Гигантский питон напал на спасателя и обвился вокруг его шеи

The Thaiger: В Таиланде четырехметровый питон чуть не задушил спасателя
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Таиланде медики спасли пожилого спасателя, на которого напал и чуть не задушил гигантский питон длиной четыре метра. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в Бангкоке во вторник, 1 апреля. Женщина по фамилии Ох позвонила в службу спасения и заявила, что в ее дом забрались два питона. У тайки жили семь кошек. С одной из них змеи расправились, а еще четыре куда-то пропали.

На вызов приехал только один спасатель — 68-летний Джарун Марбкхунтод. К тому времени Ох сумела найти, где прячется одна из змей. Пожилой змеелов схватил удава одной рукой за голову, а второй — за хвост. Однако после мужчина почему-то отпустил хвост змеи и она обвилась вокруг его шеи. Ох пыталась помочь спасателю, но не смогла. Марбкхунтод потерял сознание.

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После этого Ох изловила питона при помощи соседей и засунула в мешок. Вторая змея уползла из дома женщины. Прибывшие на место коллеги Марбкхунтода отвезли его в больницу.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле лесорубы во время работы обнаружили огромную змею. Шестиметровую рептилию перевезли подальше от места вырубки и выпустили.

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