Гигантский питон напал на спасателя и обвился вокруг его шеи

The Thaiger: В Таиланде четырехметровый питон чуть не задушил спасателя

В Таиланде медики спасли пожилого спасателя, на которого напал и чуть не задушил гигантский питон длиной четыре метра. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в Бангкоке во вторник, 1 апреля. Женщина по фамилии Ох позвонила в службу спасения и заявила, что в ее дом забрались два питона. У тайки жили семь кошек. С одной из них змеи расправились, а еще четыре куда-то пропали.

На вызов приехал только один спасатель — 68-летний Джарун Марбкхунтод. К тому времени Ох сумела найти, где прячется одна из змей. Пожилой змеелов схватил удава одной рукой за голову, а второй — за хвост. Однако после мужчина почему-то отпустил хвост змеи и она обвилась вокруг его шеи. Ох пыталась помочь спасателю, но не смогла. Марбкхунтод потерял сознание.

После этого Ох изловила питона при помощи соседей и засунула в мешок. Вторая змея уползла из дома женщины. Прибывшие на место коллеги Марбкхунтода отвезли его в больницу.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле лесорубы во время работы обнаружили огромную змею. Шестиметровую рептилию перевезли подальше от места вырубки и выпустили.