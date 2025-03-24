Гигантская змея длиной шесть метров попала на видео

What's the Jam: В Венесуэле лесорубы спасли шестиметровую змею

В Венесуэле лесорубы во время работы обнаружили огромную змею и спасли ее. Рептилия длиной шесть метров попала на видео, которое публикует What's the Jam.

В ролике видно, как пятеро мужчин несут на плечах гигантскую змею и кладут ее во внедорожник. Видео было снято 16 марта в штате Боливар. Рабочие наткнулись на рептилию во время вырубки леса недалеко от шоссе и решили перевезти ее в более безопасное место.

Как позже сообщили венесуэльские СМИ, змею отвезли к ближайшему озеру и выпустили там, чтобы у нее было больше шансов выжить. Какая именно змея попалась лесорубам, не сообщается. Однако известно, что в том районе водятся зеленые и желтые анаконды, а также обыкновенные удавы.

Жители Венесуэлы с юмором отреагировали на ролик. Один из них написал, что «наконец-то узнал, как поживает его бывшая теща».

Ранее сообщалось, что в Таиланде пес предупредил хозяина об огромной ядовитой змее, спрятавшейся в машине. Оказалось, что под капот автомобиля забралась пятиметровая кобра.