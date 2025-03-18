Пес предупредил хозяина о пятиметровой кобре под капотом

В Таиланде пес спас хозяина от огромной кобры, спрятавшейся под капотом

В Таиланде пес предупредил хозяина об огромной ядовитой змее, спрятавшейся в машине, и спас его. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина по имени Джирават из провинции Краби обратил внимание на странное поведение своей собаки вечером 12 марта. Пес лаял на его внедорожник, припаркованный у дома. Присмотревшись к машине, мужчина заметил крупную змею, которая заползла в салон, а оттуда проникла под капот. Джирават сильно испугался и сразу вызвал специалистов по рептилиям из фонда Pracharuamja.

Спасательная команда столкнулась со сложной задачей — достать змею, не повредив при этом ни рептилию, ни автомобиль. Крупная кобра устроилась в моторном отсеке, поэтому специалистам пришлось доставать ее очень осторожно. В конечном итоге им удалось извлечь огромную королевскую кобру — ее длина составляла почти пять метров, а вес — более 30 килограммов. Кобру увезли в джунгли и там выпустили.

Ранее сообщалось, что в австралийском поселении Маудсленд профессиональный ловец рептилий наткнулся на сетчатую коричневую змею в жилом доме и снял ее на видео. Ему удалось поймать опасную особь, никто не пострадал.