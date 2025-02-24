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14:21, 24 февраля 2025Из жизни

Семья неожиданно нашла в стиральной машине одну из самых ядовитых змей в мире

В Австралии одна из самых ядовитых змей мира заползла в стиральную машину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В поселении Маудсленд, Австралия, профессиональный ловец рептилий наткнулся на одну из самых ядовитых змей мира в жилом доме и снял ее на видео. Об этом сообщает UPI.

Семья неожиданно нашла небольшую змейку в стиральной машине и тут же вызвала специалиста. Прибыв на место, мужчина опознал незваного гостя как сетчатую коричневую змею. Этот вид по токсичности яда занимает второе место среди всех сухопутных змей. Как она заползла в ванную комнату — неизвестно.

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Ловцу удалось поймать опасную особь, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Малайзии гигантский питон забрался в палату больницы. Его пытались поместить в контейнер и вынести с территории больницы, но он не влез в него.

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