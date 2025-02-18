Гигантская змея забралась в больницу и попала на видео

В Малайзии гигантский питон забрался в палату больницы

В Малайзии гигантский питон забрался в палату больницы. Видео, как ловили двухметровую рептилию, публикует What's the Jam.

Змея проникла через окно в палату одной из клиник Куала-Лумпура в понедельник, 10 февраля. В опубликованном одним из сотрудников учреждения ролике видно, как двое мужчин держат питона за хвост и за голову.

Как пишет издание, они пытались поместить змею в контейнер и вынести с территории больницы. Однако вскоре выяснилось, что питон слишком большой и не помещается в пластиковое ведро. Дальнейшая судьбы змеи неизвестна.

Жители Куала-Лумпура с юмором отреагировали на происшествие. Один заявил, что незваный гость клиники напомнил ему шланг от пылесоса. Другой предположил, что змея приболела и приползла на прием.

Как уточняет What's the Jam, в момент появления питона в палате не было пациентов. В ходе происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина поймал и вытащил из воды огромного питона. Индиец спрыгнул с моста в реку, чтобы поймать змею.

