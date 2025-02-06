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10:25, 6 февраля 2025Из жизни

Прохожий поймал огромного питона голыми руками

В Индии мужчина поймал питона голыми руками
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В Индии мужчина поймал и вытащил из воды огромного питона. Об этом сообщает Kalinga TV.

Змея плыла под мостом, на котором собрались люди. Мужчина спрыгнул на одну из опор моста и сумел схватить ее за хвост. Затем он на глазах прохожих голыми руками вытянул ее из воды и забрался обратно на мост.

Большинство людей испуганно отпрянули, и лишь один человек пришел ему на помощь и помог справиться с питоном. После этого мужчина не без усилий затащил змею на мост. Зачем он это сделал, не уточняется.

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Видео, снятое очевидцами, получило вирусную популярность в Индии и собрало около 1,2 миллиона лайков.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Хойчжоу пожарные едва успели спасти мужчину, которого душил питон. Пострадавший был пьян, а его собутыльники рассказали, что он пытался подраться со змеей.

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