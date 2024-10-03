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00:30, 3 октября 2024Из жизни

Пьяный мужчина подрался с питоном и потерпел поражение

В Китае спасли пьяного мужчину, подравшегося с двухметровым питоном

В китайском городе Хойчжоу, провинция Гуандун, пожарные едва успели спасти мужчину, которого душил питон. Об этом сообщает издание Metro.

Пострадавший был настолько пьян, что не смог объяснить, каким образом он попал в такую ситуацию. Его собутыльники рассказали, что наткнулись на двухметрового питона, когда возвращались из пивной. Мужчина расхрабрился, принялся дразнить змею, а затем попытался подраться с ней.

Это оказалось плохой идеей: питон без труда справился с обидчиком и принялся его душить. Друзья пострадавшего поняли, что он потерпел поражение, и вызвали спасателей.

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Пожарные изловили змею и на следующий день отпустили ее в безлюдном месте. Пострадавшему предложили медицинскую помощь, однако он отказался ложиться в больницу и вместе с товарищами покинул место происшествия.

Ранее сообщалось, что в пригороде Бангкока питон заполз в жилой дом и два часа душил пожилую женщину. Ее спас сосед, который шел мимо дома и услышал ее слабые мольбы о помощи.

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      Олег Парамонов
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