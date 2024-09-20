Гигантский питон проник в дом и стал душить женщину. Она два часа пыталась вырваться, а момент спасения попал на видео

Нападение четырехметрового питона на жительницу Бангкока сняли на видео

Четырехметровый питон напал на пожилую женщину в пригороде столицы Таиланда — города Бангкока. Она сражалась с ним почти два часа и чудом уцелела. Эксперты подозревают, что это был сетчатый питон — самая крупная змея в мире, жертвами которой регулярно становятся люди. Однако в Таиланде такие случаи — исключительная редкость, и в такой близости к цивилизации — особенно.

Питон напал на одинокую санитарку, живущую на окраине столицы Таиланда

64-летняя Арром Арунрож работает санитаркой в детской больнице и уже год живет одна. Ее дом стоит в Самутпракане: формально это отдельная провинция к юго-востоку от столицы, но та часть, где жила женщина, давно слилась с городом. До центра Бангкока от нее не больше 15 километров.

В роковой вечер она вернулась домой с работы, поужинала и пошла мыть посуду в заднюю часть дома, за которым начинаются заросли тростника. Оттуда, скорее всего, и приполз питон. По словам Арунрож, она присела на корточки, чтобы ополоснуть тарелки, и вдруг почувствовала резкую боль в бедре. Повернувшись, она увидела перед собой огромную змею.

В панике женщина схватила питона за голову. Она надеялась, что тот ее отпустит, но он, по ее словам, «не отпустил и вместо этого стал душить меня дальше». Ей пришлось два часа бороться с питоном: сначала она пыталась вырваться, но быстро выбилась из сил. О том, чтобы справиться со змеей без помощи не было и речи. Требовалось постараться, чтобы просто не задохнуться.

Спасателям понадобилось 30 минут, чтобы снять змею с изможденной женщины

Около десяти часов вечера ее слабые мольбы о помощи не услышал проходящий мимо сосед. Он вызвал спасателей.

Чтобы попасть в закрытый темный дом, сотрудникам полиции пришлось выломать дверь. Внутри спасатели обнаружили изможденную женщину, которую обвивала огромная змея.

Ее наверное долго душили, потому что кожа была очень бледной. Это был питон, и притом крупный. На ноге были видны отметины зубов, в других местах укусы тоже могли быть

Анусорн Вонгмали Анусорн сотрудник полиции

Спасателям потребовалось 30 минут, чтобы освободить женщину от 20-килограммового питона. Ей оказали первую помощь и госпитализировали. Она восстанавливается в больнице.

Момент спасения попал на видео, которое опубликовал сайт TMZ.

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Специалисты считают, что нападение питона было самозащитой

Специалисты сомневаются, что питон рассматривал женщину как добычу. Биолог Стив Аллейн из Британского герпетологического общества объяснил изданию Washington Post, что змеи обычно не нападают на людей без повода. По его мнению, женщина невольно ее спровоцировала.

Достаточно сделать что-то совсем простое — например, нечаянно отрезать животному пути к отступлению и заставить его почувствовать в опасности. Или это могло быть связано со случайным или намеренным физическим ущербом, нанесенным питону Стив Аллейн биолог

Таиландский эксперт по змеям Анирут Чомнгам, поговоривший с пострадавшей женщиной, тоже счел питона невиновным. Он предположил, что змея лишь защищалась. По его словам, питон уже находился в помещении, когда женщина пришла туда ополаскивать посуду. Змея приняла приближающуюся Арунрож за хищника и напала на нее в качестве самообороны.

Чомнгама подозревает, что после столкновения со спасателями питон вряд ли вернется в дом пострадавшей. Теперь змея знает, что это место может быть опасным.

Известно, что пожилая женщина пыталась стащить себя змею, схватив ее за шею. Чомнгам посоветовал так не делать, поскольку подобные действия провоцируют рептилий на удушение нападающего. Он отметил, что справиться с питоном в одиночку очень сложно. Главное — держать его как можно дальше от собственной шеи. Если возможно, в пасть змеи нужно вылить что-нибудь спиртосодержащее.

Фото: S_vetki /

С 2017 года в Индонезии произошло семь нападений питонов с летальным исходом

Биолог Стив Аллейн предполагает, что нападение совершил сетчатый питон. Змеи этого вида считаются самыми большими в мире и обычно вырастают до семи метров в длину. Впрочем, это далеко не предел. Длина самого крупного сетчатого питона, известного науке, которого поймали в 1912 году, составляла почти десять метров.

Сетчатые питоны атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают целиком. Иногда они нападают и на людей. Чаще всего это случается в Индонезии.

С 2017 года до лета 2024 года в Индонезии было зафиксировано не менее четырех закончившихся летальным исходом нападений сетчатых питонов на людей. В 2023 году восьмиметровый питон придушил и съел фермера. Годом ранее та же участь ждала женщину из индонезийской провинции Джамби. Еще один нашумевший случай произошел в 2018 году: тогда в брюхе питона нашли тело 54-летней женщины.

Летом 2024 года частота нападений, совершаемых сетчатыми питонами в Индонезии, резко увеличилась. С июня они съели по меньшей мере трех человек. Иногда кадры, снятые очевидцами на месте происшествия, даже попадали в интернет.

