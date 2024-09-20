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19:02, 20 сентября 2024Из жизни

Нападение четырехметрового питона на женщину сняли на видео

TMZ: опубликовано видео нападения четырехметрового питона на женщину в Бангкоке

Опубликовано видео, снятое после нападения четырехметрового питона на жительницу пригорода Бангкока, Таиланд. Об этом пишет сайт TMZ.

Питон укусил 64-летнюю Арром Арунрож за ногу, когда она мыла посуду. Женщина схватила питона за голову и попыталась оторвать от себя, но ей не хватило сил. Змея обвила ее и начала душить. Женщине пришлось два часа бороться с пресмыкающимся, пока ее слабые мольбы о помощи не услышал проходящий мимо сосед.

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Спасателям потребовалось 30 минут, чтобы освободить Арром Арунрож от питона. Именно в этот момент было снято видео. После спасения женщине оказали первую помощь и госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон напал на 74-летнюю женщину. Очевидцы утверждают, что змея проглотила жертву по плечи, однако не справилась и срыгнула добычу.

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      Олег Парамонов
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