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14:21, 18 сентября 2024Из жизни

Женщина два часа боролась с пытавшимся задушить ее питоном

В Таиланде женщина два часа боролась с душившим ее четырехметровым питоном

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

В пригороде Бангкока, Таиланд, четырехметровый питон напал на женщину в ее собственном доме. Об этом сообщает Bangkok Post.

64-летняя Арром Арунрож рассказала, что уже год живет одна. В тот вечер она вернулась домой с работы, поужинала и пошла мыть посуду в заднюю часть дома, расположенную рядом с тростниковым лесом. По словам Арунрож, она сидела на корточках, ополаскивая тарелки, когда почувствовала резкую боль в бедре. Повернувшись, она увидела огромную змею.

Пожилая женщина схватила питона за голову, пытаясь стащить с себя, но не смогла справиться с ним. Змея обвила Арунрож в несколько колец и пыталась задушить. Женщине пришлось два часа бороться с питоном, пока ее тихие мольбы о помощи не услышал проходящий мимо сосед. Он вызвал спасателей.

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Прибывшая команда ворвалась в закрытый темный дом. Им потребовалось 30 минут, чтобы освободить женщину от 20-килограммового питона. Жертва была жива, но выглядела измученной. На ее теле обнаружили несколько укусов. Отмечается, что питоны не ядовиты, но оставленные ими раны могут способствовать распространению инфекций.

Арунрож оказали первую помощь и госпитализировали. Она восстанавливается в больнице.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон напал на 74-летнюю женщину. Очевидцы утверждают, что змея проглотила жертву по плечи, однако не справилась и срыгнула добычу.

Их время пришло!
Юлия Юткина
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