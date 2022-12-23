Под Херсоном нашли четыре тайника ВСУ с оружием и боеприпасами

Под Херсоном росгвардейцы обнаружили четыре тайника ВСУ с оружием и боеприпасами

В Херсонской области росгвардейцы обнаружили в двух заброшенных домах, лесу и под бетонными плитами тайники с оружием и боеприпасами. Об этом в пятницу, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Информацию о размещении тайников передали местные жители. В двух заброшенных домах силовики нашли ручные и осколочные гранаты, зажигательные снаряды, тротиловые шашки и элементы для изготовления взрывного устройства. Еще около 400 боеприпасов, противопехотные осколочные мины, взрыватели, тротиловые шашки, а гранаты и патроны разного калибра были спрятаны в лесопосадке и под бетонными плитами. Отмечается, что оружие могло быть применено против мирного населения.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полицейские обнаружили тайник ВСУ с гранатами и патронами в заброшенном доме.