Полицейские обнаружили тайник ВСУ в заброшенном доме под Херсоном

Полицейские обнаружили тайник ВСУ с гранатами и патронами в заброшенном доме под Херсоном

В селе Новокиевка Херсонской области полицейские обнаружили в заброшенном доме тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители изъяли из схрона пустую пулеметную ленту, четыре выстрела к РПГ-7, гранату Ф-1 со взрывателем, 30 патронов и пластид весом 50 граммов.

Также они нашли в доме форму ВСУ. В ходе проверки выяснилось, что ранее по этому адресу проживал мужчина. Сейчас выясняется, кому принадлежали боеприпасы.

21 декабря сообщалось, что Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ и нашла два схрона с боеприпасами.