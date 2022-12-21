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17:16, 21 декабря 2022Силовые структуры

Росгвардейцы задержали пособника ВСУ в Запорожской области

Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожской области и нашла два схрона с боеприпасами

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Запорожской области военнослужащие Росгвардии обнаружили и задержали пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе специальных мероприятий была отработана информация, поступившая росгвардейцам от местных жителей, была установлена личность подозреваемого. По месту его жительства изъяты пистолет Макарова с боекомплектом, две гранаты Ф-1 и РГД-5, компоненты для изготовления взрывного устройства.

Кроме того, российские военнослужащие при проверке района обнаружили в нежилых постройках два схрона. Были изъяты свыше пяти тысяч патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и ракета для противотанкового комплекса «Корнет». Найденный арсенал уничтожен с соблюдением требований безопасности.

Ранее ГУ МВД по Херсонской области сообщило, что в заброшенном доме полиция и Росгвардия обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

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Любовь Ширижик
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