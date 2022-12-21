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12:55, 21 декабря 2022Силовые структуры

В заброшенном здании под Херсоном нашли тайник с гранатами и тротилом

Полиция и Росгвардия нашли тайник с гранатами и тротилом в заброшенном здании под Херсоном

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В заброшенном доме под Херсоном полиция и Росгвардия обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

Схрон находился в Новоалексеевке. Из него силовики изъяли две гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ-2, тротиловую и дымовую шашки, а также охотничье гладкоствольное ружье марки ТОЗ-34.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, а также продолжают выявлять другие тайники.

21 декабря сообщалось, что росгвардейцы выявили 24 пособника ВСУ под Херсоном и в Запорожье

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Елизавета Новикова
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