В заброшенном здании под Херсоном нашли тайник с гранатами и тротилом

Полиция и Росгвардия нашли тайник с гранатами и тротилом в заброшенном здании под Херсоном

В заброшенном доме под Херсоном полиция и Росгвардия обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

Схрон находился в Новоалексеевке. Из него силовики изъяли две гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ-2, тротиловую и дымовую шашки, а также охотничье гладкоствольное ружье марки ТОЗ-34.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, а также продолжают выявлять другие тайники.

21 декабря сообщалось, что росгвардейцы выявили 24 пособника ВСУ под Херсоном и в Запорожье