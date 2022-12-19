Росгвардейцы выявили 24 пособника ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы нашли схрон с оружием и выявили 24 пособника ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы выявили 24 предполагаемых пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и в Запорожье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Также они обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой. Из него силовики изъяли 70 килограммов пороха, 16 тысяч патронов, пулеметы «Утес», «Браунинг» и ДШК, гранатометы, мины, семь килограммов пластида и более 200 снарядов.

Кроме того, из незаконного оборота были изъяты семь автоматов.

16 декабря сообщалось, что сотрудники МВД и Росгвардии задержали мужчину, хранившего оружие и боеприпасы в ЛНР.