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10:13, 19 декабря 2022Силовые структуры

Росгвардейцы выявили 24 пособника ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы нашли схрон с оружием и выявили 24 пособника ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Росгвардейцы выявили 24 предполагаемых пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и в Запорожье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Также они обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой. Из него силовики изъяли 70 килограммов пороха, 16 тысяч патронов, пулеметы «Утес», «Браунинг» и ДШК, гранатометы, мины, семь килограммов пластида и более 200 снарядов.

Кроме того, из незаконного оборота были изъяты семь автоматов.

16 декабря сообщалось, что сотрудники МВД и Росгвардии задержали мужчину, хранившего оружие и боеприпасы в ЛНР.

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Елизавета Новикова
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