Силовые структуры
Росгвардейцы и полицейские задержали в ЛНР мужчину за хранение оружия дома
Сотрудники МВД и Росгвардии задержали мужчину, хранившего оружие и боеприпасы в ЛНР
Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии и сотрудники МВД задержали в Луганской народной Республике (ЛНР) мужчину, хранившего оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, в Троицком районе проходили оперативно-разыскные мероприятия. Тогда выяснилось, что в доме у одного жителя находится схрон. Тайники располагались в гараже, сарае и доме. Из них изъяли оружие, радиостанции, прицелы, бинокли, десятки автомобильных номеров и много боеприпасов.
Также задержанный закопал в земле несколько емкостей с наркотиками.
Ранее стало известно, что росгвардейцы изъяли более 8000 патронов из схрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном.