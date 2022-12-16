Росгвардейцы и полицейские задержали в ЛНР мужчину за хранение оружия дома

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали мужчину, хранившего оружие и боеприпасы в ЛНР

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии и сотрудники МВД задержали в Луганской народной Республике (ЛНР) мужчину, хранившего оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в Троицком районе проходили оперативно-разыскные мероприятия. Тогда выяснилось, что в доме у одного жителя находится схрон. Тайники располагались в гараже, сарае и доме. Из них изъяли оружие, радиостанции, прицелы, бинокли, десятки автомобильных номеров и много боеприпасов.

Также задержанный закопал в земле несколько емкостей с наркотиками.

Ранее стало известно, что росгвардейцы изъяли более 8000 патронов из схрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном.