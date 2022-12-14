Росгвардейцы изъяли более восьми тысяч патронов из схрона ВСУ под Херсоном

Росгвардия заявила об обнаружении схрона ВСУ с оружием и боеприпасами в Херсонской области

Росгвардецы обнаружили при помощи местных жителей схроны с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, во время комплекса специальных мероприятий бойцы спецслужбы изъяли из тайников 27 снарядов, более 150 осветительных и сигнальных патронов, 5000 патронов для автоматического оружия, ручные гранаты, противотанковую мину и свыше 3000 патронов калибром 5,45 миллиметра.

Ранее стало известно, что Росгвардия нашла в загородном доме полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской народной Республике (ЛНР) спецоборудование и документы.