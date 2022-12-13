Росгвардейцы нашли в доме полковника СБУ в ЛНР документы и аппаратуру

Росгвардейцы обнаружили дом полковника СБУ в ЛНР и изъяли из него документы и аппаратуру

Росгвардейцы обыскали дом полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской народной республике, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, дом нашли во время специальных адресных мероприятий в Троицком районе. Из него изъяли видеокамеры, специальную аппаратуру, жесткие диски с личной и служебной информацией, документы на покупку сим-карт и радиостанции.

Кроме того, обнаружен фотоальбом, в котором много кадров со встречи выпускников Национальной академии СБУ. Отмечается, что загородный дом пустует с февраля, принадлежит он гражданской жене украинского полковника.

Ранее стало известно, что в Троицком районе ЛНР саперы Росгвардии уничтожили схрон ВСУ с 20 минами.