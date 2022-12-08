Саперы Росгвардии уничтожили схрон ВСУ с 20 минами в ЛНР

В Троицком районе ЛНР саперы Росгвардии уничтожили схрон ВСУ с 20 минами

Росгваредйцы нашли схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в Троицком районе ЛНР. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Опасная находка была обнаружена в одном из населенных пунктов. В тайнике лежали 20 мин калибром 120 миллиметров. Часть из них была на боевом взводе. «Они могли быть использованы диверсионными группами противника в отношении российских военных объектов», — добавили в ведомстве.

Прибывшие на место саперы уничтожили схрон накладным зарядом.

Ранее сообщалось, что Росгвардия выявила 24 предполагаемых пособников ВСУ и уничтожила 30 их объектов.

