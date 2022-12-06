Артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 объектов ВСУ за неделю

Росгвардия уничтожила 30 объектов ВСУ и выявила 24 их предполагаемых пособника

Артиллеристы Росгвардии уничтожили около 30 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. Об этом во вторник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, были поражены семь позиций артиллерии, 11 наблюдательных пунктов и 10 районов скопления живой силы. Кроме того, российские силовики задержали 24 предполагаемых пособников ВСУ. Районы задержаний не уточняются.

Также росгвардейцы изъяли 60 единиц огнестрельного оружия, противотанковый ракетный комплекс NLAW, огнемет «Шмель», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба», а также другое оружие и боеприпасы.

1 декабря сообщалось, что в ЛНР задержали пособников СБУ, передававших данные для нанесения артиллерийских ударов.