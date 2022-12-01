Спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали пособников СБУ в ЛНР

В ЛНР задержали пособников СБУ, передававших данные для нанесения артиллерийских ударов

Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Росгвардии задержали пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, представители спецслужб обнаружили граждан во время проведения мероприятий по нейтрализации пособников СБУ на взятых под контроль в ходе специальной военной операции (СВО) территориях. Задержанные оказались наводчиками: они передавали данные украинским военнослужащим для нанесения артиллерийских ударов по гражданской и критической инфраструктуре городов ЛНР.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Фигурантам может грозить до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Херсонской области в ноябре задержали восемь пособников ВСУ и изъяли 16 гранатометов.