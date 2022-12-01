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19:13, 1 декабря 2022Силовые структуры

Спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали пособников СБУ в ЛНР

В ЛНР задержали пособников СБУ, передававших данные для нанесения артиллерийских ударов

Фото: «Росгвардия»

Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Росгвардии задержали пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, представители спецслужб обнаружили граждан во время проведения мероприятий по нейтрализации пособников СБУ на взятых под контроль в ходе специальной военной операции (СВО) территориях. Задержанные оказались наводчиками: они передавали данные украинским военнослужащим для нанесения артиллерийских ударов по гражданской и критической инфраструктуре городов ЛНР.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Фигурантам может грозить до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Херсонской области в ноябре задержали восемь пособников ВСУ и изъяли 16 гранатометов.

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Екатерина Власова
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