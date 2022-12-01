Спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали пособников СБУ в ЛНР
Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Росгвардии задержали пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, представители спецслужб обнаружили граждан во время проведения мероприятий по нейтрализации пособников СБУ на взятых под контроль в ходе специальной военной операции (СВО) территориях. Задержанные оказались наводчиками: они передавали данные украинским военнослужащим для нанесения артиллерийских ударов по гражданской и критической инфраструктуре городов ЛНР.
Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Фигурантам может грозить до 20 лет колонии.
Ранее стало известно, что в Херсонской области в ноябре задержали восемь пособников ВСУ и изъяли 16 гранатометов.