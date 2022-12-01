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18:52, 1 декабря 2022Силовые структуры

Полицейские задержали в ноябре восемь пособников ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области в ноябре задержали восемь пособников ВСУ и изъяли 16 гранатометов

Фото: Shutterstock

Полицейские задержали в ноябре восемь подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, задержанные оказывали содействие ВСУ в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.

Кроме того, правоохранители изъяли семь автоматов, 16 пистолетов, 16 гранатометов и 210 зарядов к ним, 73 единицы охотничьих ружей, оружия самообороны и около 4,5 тысячи патронов к ним, тысячу снарядов и мин, 813 гранат, 27 взрывателей, свыше 61 тысячи патронов к нарезному оружию, более трех килограммов пороха и 10,5 килограмма взрывчатых веществ.

Сотрудники МВД также изъяли 500 килограммов наркотиков у местных жителей. Отмечается, что это была в основном марихуана.

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Екатерина Власова
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