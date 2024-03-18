Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 18 марта 2024Бывший СССР

Украинские журналисты раскрыли новые масштабные хищения в Минобороны

Журналисты раскрыли хищения на 250 млн долларов в Минобороны Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Журналисты раскрыли масштабные хищения в Минобороны Украины. Сумма неправомерных расходов может составлять не менее 250 миллионов долларов, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на данные журналистского расследования.

Как отмечают в издании, спустя год после громкого коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия, ситуация в министерстве не изменилась. В плане закупок, составленном в декабре 2023 года, оптовая цена мяса в два раза превышает розничные цены на рынках и в супермаркетах. Цены на овощи, сообщают журналисты, отличаются более чем на 20 процентов.

По данным журналистского расследования, коррупционная составляющая в закупках, стоимость которых превышает 1,28 миллиарда долларов, может достигать 25-30 процентов. Соответственно, из-за завышенных цен как минимум 250 миллионов долларов потрачены неправомерно.

Закупки для украинской армии, подчеркивают в издании, по-прежнему непрозрачны для надзорных органов, а их детали неизвестны даже руководству Минобороны. Ситуацию усугубляет то, что, согласно правилам, поставщиком продовольствия для армии должна быть компания, поставляющая все 400 наименований продуктов питания для военных в соответствии со стандартами НАТО. В результате закупки совершаются через посредников, которые получают до 187 процентов прибыли, закупая товар у производителей за бесценок.

Смена руководства тыла новым главнокомандующим Александром Сырским не привела к серьезным изменениям. Фирмы-посредники, которых попытались отстранить от поставок, стали заваливать суды исками, чем сорвали торги.

В январе 2023 года издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины. Цены на продукты в одном из контрактов были сильно завышены, а в списках продуктов для армии нашли охлажденных осетров.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Германии перестанет указывать должность Путина в документах. Шольц решил не поздравлять его с победой на выборах

      В WADA заявили о жертве Валиевой ради защиты других

      Генетически склонным к полноте людям подсказали верный способ похудеть

      Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин поздравил россиян с десятилетием воссоединения с Крымом

      Собчак показала архивное фото в прозрачном топе

      В Ботаническом саду российского города впервые за 13 лет расцвел редкий цветок

      Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

      Ганчев назвал возможную территорию санитарной зоны на Украине

      Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше