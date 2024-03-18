Украинские журналисты раскрыли новые масштабные хищения в Минобороны

Журналисты раскрыли хищения на 250 млн долларов в Минобороны Украины

Журналисты раскрыли масштабные хищения в Минобороны Украины. Сумма неправомерных расходов может составлять не менее 250 миллионов долларов, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на данные журналистского расследования.

Как отмечают в издании, спустя год после громкого коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия, ситуация в министерстве не изменилась. В плане закупок, составленном в декабре 2023 года, оптовая цена мяса в два раза превышает розничные цены на рынках и в супермаркетах. Цены на овощи, сообщают журналисты, отличаются более чем на 20 процентов.

По данным журналистского расследования, коррупционная составляющая в закупках, стоимость которых превышает 1,28 миллиарда долларов, может достигать 25-30 процентов. Соответственно, из-за завышенных цен как минимум 250 миллионов долларов потрачены неправомерно.

Закупки для украинской армии, подчеркивают в издании, по-прежнему непрозрачны для надзорных органов, а их детали неизвестны даже руководству Минобороны. Ситуацию усугубляет то, что, согласно правилам, поставщиком продовольствия для армии должна быть компания, поставляющая все 400 наименований продуктов питания для военных в соответствии со стандартами НАТО. В результате закупки совершаются через посредников, которые получают до 187 процентов прибыли, закупая товар у производителей за бесценок.

Смена руководства тыла новым главнокомандующим Александром Сырским не привела к серьезным изменениям. Фирмы-посредники, которых попытались отстранить от поставок, стали заваливать суды исками, чем сорвали торги.

В январе 2023 года издание «Зеркало недели» сообщило, что Минобороны разворовывает бюджет, выделенный на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины. Цены на продукты в одном из контрактов были сильно завышены, а в списках продуктов для армии нашли охлажденных осетров.