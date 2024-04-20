Поставлявших некачественные продукты армии арестовали в Москве

В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии

Троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии арестовали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Басманного суда столицы.

Отмечается также, что продукты поставляли по завышенным ценам. «Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года», — заявили в суде.

Все задержанные обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ.

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