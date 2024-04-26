В Грузии рассказали о двух попытках устроить революцию в стране

Премьер Грузии Кобахидзе: НПО в Грузии пытались устроить две революции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что неправительственные организации (НПО) пытались устроить две революции в стране, передает ТАСС.

«В условиях непрозрачности деятельность НПО серьезно препятствовала движению страны вперед. Напомню, что было результатом их деятельности. Это были две попытки революции — в 2020-2021 годах и в 2022 году», — заявил Кобахидзе.

По его словам, такие явления мешают развитию экономики Грузии.

Как рассказал Кобахидзе, на парламентских выборах 2020 года одна из НПО сфальсифицировала результаты подсчета голосов и обвинила избирательную комиссию в неточности данных, что использовала оппозиция для попытки устроить революцию в 2021 году.

В 2022 году, после того как Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата в члены, неправительственные организации потребовали отставки правительства, что Кобахидзе расценивает как революцию.

«Если бы их финансирование было прозрачным, у них было бы намного меньше шансов открыто подключаться к революционным процессам», — заключил премьер.

Ранее Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в ЕС раньше Украины и Молдавии. По его словам, страна станет членом Евросоюза независимо от обстоятельств.