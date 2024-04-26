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17:01, 26 апреля 2024Путешествия

В США самолет резко сменил курс из-за переполненных туалетов

В США самолет American Airlines сменил курс из-за проблем с туалетами

Фото: Trinity Moss / Unsplash

Самолет авиакомпании American Airlines во время полета резко сменил курс из-за проблем с туалетами. Об этом сообщается в канале @FlightEmergency в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 25 апреля, на рейсе в Финикс, США. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в Оклахоме из-за того, что туалеты были переполнены.

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«Я был на этом рейсе. Очевидно, что уборные не были опорожнены после предыдущего рейса из Лос-Анджелеса, который состоялся накануне вечером», — написал один из пользователей сети.

Другие юзеры поиронизировали над ситуацией. «Дерьмо случается. Это не конец света. Это лучше, чем чрезвычайная ситуация», — отметил другой подписчик.

Ранее из туалета самолета авиакомпании Spirit Airlines во время полета вытекла «загадочная» жидкость. Пассажиры смотрели на нее в недоумении и записывали на телефон видео.

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      Алина Черненко
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