В США самолет резко сменил курс из-за переполненных туалетов

В США самолет American Airlines сменил курс из-за проблем с туалетами

Самолет авиакомпании American Airlines во время полета резко сменил курс из-за проблем с туалетами. Об этом сообщается в канале @FlightEmergency в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 25 апреля, на рейсе в Финикс, США. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в Оклахоме из-за того, что туалеты были переполнены.

«Я был на этом рейсе. Очевидно, что уборные не были опорожнены после предыдущего рейса из Лос-Анджелеса, который состоялся накануне вечером», — написал один из пользователей сети.

Другие юзеры поиронизировали над ситуацией. «Дерьмо случается. Это не конец света. Это лучше, чем чрезвычайная ситуация», — отметил другой подписчик.

Ранее из туалета самолета авиакомпании Spirit Airlines во время полета вытекла «загадочная» жидкость. Пассажиры смотрели на нее в недоумении и записывали на телефон видео.

