В США самолет резко сменил курс из-за переполненных туалетов
Самолет авиакомпании American Airlines во время полета резко сменил курс из-за проблем с туалетами. Об этом сообщается в канале @FlightEmergency в соцсети X (бывший Twitter).
Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 25 апреля, на рейсе в Финикс, США. Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в Оклахоме из-за того, что туалеты были переполнены.
«Я был на этом рейсе. Очевидно, что уборные не были опорожнены после предыдущего рейса из Лос-Анджелеса, который состоялся накануне вечером», — написал один из пользователей сети.
Другие юзеры поиронизировали над ситуацией. «Дерьмо случается. Это не конец света. Это лучше, чем чрезвычайная ситуация», — отметил другой подписчик.
Ранее из туалета самолета авиакомпании Spirit Airlines во время полета вытекла «загадочная» жидкость. Пассажиры смотрели на нее в недоумении и записывали на телефон видео.