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16:05, 25 апреля 2024Путешествия

«Загадочная» жидкость вытекла из туалета самолета и попала на видео

Неизвестная жидкость вытекла из туалета самолета Spirit Airlines во время полета

«Загадочная» жидкость вытекла из туалета самолета авиакомпании Spirit Airlines во время полета. Инцидент попал на видео, которое публикует USA Today.

Нештатная ситуация произошла в понедельник, 22 апреля, на рейсе из Атланты в Нью-Джерси, США. На размещенных в сети кадрах видна неизвестная жидкость, которая просочилась из туалетной комнаты и растеклась по проходу. Некоторые пассажиры смотрят на нее с недоумением, другие — смеются и снимают происходящее на телефоны.

После приземления в международном аэропорту Ньюарк Либерти бригада технического обслуживания устранила протечку. Оказалось, что она произошла из-за неисправного водопровода, соединенного с раковиной. Представители перевозчика заверили, что в салон вытекла чистая питьевая вода.

В феврале на 16-часовом рейсе авиакомпании American Airlines четыре туалета во время полета затопило нечистотами. Вытекшую в салон жидкость пришлось прикрывать пледами.

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      Марина Черняк
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