«Загадочная» жидкость вытекла из туалета самолета и попала на видео
«Загадочная» жидкость вытекла из туалета самолета авиакомпании Spirit Airlines во время полета. Инцидент попал на видео, которое публикует USA Today.
Нештатная ситуация произошла в понедельник, 22 апреля, на рейсе из Атланты в Нью-Джерси, США. На размещенных в сети кадрах видна неизвестная жидкость, которая просочилась из туалетной комнаты и растеклась по проходу. Некоторые пассажиры смотрят на нее с недоумением, другие — смеются и снимают происходящее на телефоны.
После приземления в международном аэропорту Ньюарк Либерти бригада технического обслуживания устранила протечку. Оказалось, что она произошла из-за неисправного водопровода, соединенного с раковиной. Представители перевозчика заверили, что в салон вытекла чистая питьевая вода.
В феврале на 16-часовом рейсе авиакомпании American Airlines четыре туалета во время полета затопило нечистотами. Вытекшую в салон жидкость пришлось прикрывать пледами.