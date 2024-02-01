Вытекшие из туалета во время полета нечистоты на рейсе в США попали на видео

Четыре туалета затопило нечистотами на рейсе American Airlines из Индии в США

Четыре туалета во время полета затопило нечистотами на 16-часовом рейсе авиакомпании American Airlines. Инцидент попал на видео, которое опубликовал один из пассажиров в соцсети X (бывший Twitter), на него обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту самолета, летевшего из Дели, Индия, в Нью-Йорк, США. На размещенных в сети кадрах видны разложенные в проходе салона пледы, которыми стюардессы прикрыли вытекшую из туалетов жидкость.

«Перед моим сиденьем четыре туалета были затоплены нечистотами. Более 10 часов травмирующего опыта в этой ужасной ситуации. Жалобы были встречены общим ответом. Неприемлемые стандарты гигиены», — подписал ролик пассажир Анмол Кошик.

Путешественник также прикрепил к посту фотографию раковины в одном из туалетов, которая была до краев заполнена коричневой жидкостью. Представитель авиакомпании отметил, что пассажиры, написавшие жалобы, получили компенсации, пишет издание.

Ранее пассажир индийской бюджетной авиакомпании Spicejet застрял в туалете самолета и провел там весь полет. Бортпроводники пришли на помощь мужчине и попытались выломать дверь, но им это не удалось. Путешественник выбрался из помещения только после посадки, когда на борт пришел инженер.

