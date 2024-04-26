Потанин рассказал о последствиях решения экологических проблем для бизнеса

Потанин: «Норникель» решил экологические проблемы через неокупаемое производство

Российская горно-металлургическая компания «Норникель» решила экологические проблемы через создание большого производства, которое «абсолютно не окупаемо». Об этом рассказал ее президент Владимир Потанин, пишет «Газета.ру».

Он объяснил, что в результате производства и последующей нейтрализации серной кислоты компания получает миллионы тонн гипса, который хранится в специальных гипсохранилищах. По словам Потанина, это экологически безопасный вид отходов, однако на то, чтобы закопать их в землю, тратятся большие средства. Бизнесмен подчеркнул, что это наводит на мысли о необходимости совершенствовать дальнейшую реализацию экологических обязательств «Норникеля».

Ранее стали известны первые результаты «Серной программы» «Норникеля», которая действует в Норильске с октября 2023 года. Согласно полученным данным, выбросы диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе постепенно снижаются. За полгода на предприятии утилизировали больше 40 тысяч тонн этого газа. К концу 2024 года завод планирует запустить в комплексное опробование вторую и третью технологические линии «Серной программы».

В декабре 2020 года «Норникель» также закрыл старейший плавильный цех Кольской горно-металлургичесой компании, чтобы снизить выбросы диоксида серы на границе России с Норвегией. Потанин назвал остановку работы цеха историческим событием, подчеркнув, что для компании важно, чтобы ее собственное производство отвечало современным требованиям.

