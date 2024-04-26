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17:02, 26 апреля 2024Наука и техника

На дорогах США появились беспилотные автомобили

Mercedes начал продажи беспилотного автомобиля третьего уровня в США

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Немецкий автогигант Mercedes-Benz начал продажи беспилотных автомобилей с расширенной функцией автопилота. На это обратило внимание издание Live Science.

В январе корпорация первой в США получила сертификат на производство автомобилей третьего уровня автономности, в апреле первые подобные машины появились в продаже. Журналисты сослались на данные Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), согласно которым Mercedes-Benz уже продала как минимум один такой автомобиль.

Авторы издания напомнили, что согласно данным Общества автомобильных инженеров (SAE) существует 6 уровней автономности — от 0 («ручное управление») до 6 («максимальная автономность»). Соответствующий третьему уровню беспилотник Mercedes может передвигаться в автономном режиме по дорогам и трассам с «предсказуемым» движением. Большая часть продаваемых в США беспилотных автомобилей соответствует первому или второму уровню автономности.

Функцию беспилотного вождения Drive Pilot, которая поддерживает третий уровень автономности, имеют автомобили Mercedes-Benz S-Class и EQS Sedan. Они доступны для продажи только в Калифорнии и Неваде, так как только в этих штатах Mercedes получила сертификацию.

Ранее владельцы электрокаров Tesla пожаловались на проблемы с автопилотом из-за наезда на бордюры. По их словам, автомобиль слишком сильно «режет» угол при повороте, из-за чего часто задевает бордюр.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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