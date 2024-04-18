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11:29, 18 апреля 2024Наука и техника

Автопилот Tesla обвинили в наезде на бордюры

InsideEVs: автомобили Tesla на автопилоте стали совершать наезд на бордюры

Фото: Li Jianguo / Globallookpress.com

Владельцы электрокаров Tesla пожаловались на проблемы с автопилотом из-за наезда на бордюры. На реакции потребителей обратили внимание авторы издания InsideEVs.

По словам журналистов, количество посвященных проблеме публикаций в интернете довольно велико. Автолюбители рассказывают, что электрокар Tesla, передвигающийся в режиме автопилота или Full Self-Driving (FSD), может совершить наезд на бордюр. По словам пользователей, это происходит из-за того, что автомобиль слишком сильно «режет» угол при повороте.

«Каждый раз машина бьет по бордюру во время правого поворота», — заявил пользователь Reddit под ником donovanchak. «FSD любит так близко ездить к краю проезжей части, что однажды он собьет собаку. Это вопрос времени», — отметил посетитель площадки под ником jaqueh. Пользователь YouTube под ником somewhatmu опубликовал видео, на котором показал, что в режиме автопилота электромобиль с силой касается края дороги и ощутимо задевает бордюрный камень.

Журналисты InsideEVs отметили, что некоторые пользователи рассказали, что после подобных маневров диски или шины их автомобилей получили царапины и повреждения. Один из владельцев Tesla подчеркнул, что замена колеса у официального дилера стоит 870 долларов и компания не стала проводить гарантийный ремонт даже при наличии видеозаписи ДТП.

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Владельцы автомобилей бренда Илона Маска и посетители Reddit попросили Tesla внести изменения в прошивку FSD. В компании пока что публично не отреагировали на проблему.

В середине апреля корпорация Tesla предложила своим клиентам оформить подписку на систему автопилотирования Full Self-Driving со скидкой. Если раньше FSD была доступна за 199 долларов в месяц, то с апреля Tesla разрешила приобрести подписку за 99 долларов.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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