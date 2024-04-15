Автопилот от Tesla подешевел

Engadget: автопилот Tesla FSD подешевел в два раза — до 99 долларов в месяц

Корпорация Tesla предложила своим клиентам оформить подписку на систему автопилотирования Full Self-Driving (FSD) со скидкой. Об этом сообщает издание Engadget.

В штатной комплектации электрокары бренда не имеют поддержки расширенной технологии помощи водителю — функция доступна за 12 тысяч долларов. Также можно оформить подписку на FSD за 199 долларов в месяц. С недавнего времени Tesla предложила приобрести подписку за 99 долларов — таким образом, автопилот Tesla подешевел в два раза.

По словам журналистов медиа, таким образом в компании хотят сделать свои автомобили более привлекательными после тяжелого последнего квартала. В первом квартале поставки автомобилей Tesla упали на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в корпорации начали принудительно демонстрировать технологию Full Self-Driving всем автолюбителям перед покупкой автомобиля. О соответствующем распоряжении главы компании Илона Маска стало известно в конце марта.

Ранее журналисты издания Carscoops заявили, что Tesla неоднократно предлагала свой автопилот другим автопроизводителям. Однако конкуренты отказались лицензировать технологию Full Self-Driving.