Автоиндустрия не приняла автопилот Tesla

Tesla предлагала свой автопилот другим производителям, но получила отказ

Американской корпорации Tesla не удалось продать другим автопроизводителям свою систему автономного вождения. Об этом сообщает профильное издание Carscoops.

Журналисты медиа заявили, что глава компании Tesla Илон Маск публично предлагал другим производителям автомобилей лицензировать свою систему автономного вождения Full Self-Driving (FSD) еще летом 2023 года. По информации авторов, недавно руководитель корпорации в очередной раз предложил сторонним компаниям пользоваться фирменным автопилотом, но остальная индустрия не приняла разработку Tesla.

Также 4 апреля, общаясь с подписчиками, Маск написал, что Tesla «была бы счастлива» предложить свой автопилот конкурентным компаниям. По информации специалистов, Tesla вела переговоры в этом направлении с несколькими фирмами, но стороны не пришли к соглашению. По мнению экспертов Carscoops, отказ может быть связан с тем, что автопроизводители разрабатывают собственные технологии автопилотирования.

Журналисты отметили, что игроков на автомобильном рынке также может не устраивать качество FSD. Так, Национального управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США в тестах поставило автопилоту Tesla оценку «плохо». В свою очередь, технологии Super Cruise от GM и ProPilot Assist от Nissan получили рейтинг «посредственный», и только Lexus Teammate — «приемлемый».

В начале апреля стало известно, что продажи автомобилей Tesla рухнули впервые с 2020 года. За год продажи автомобилей упали на 8,5 процента.