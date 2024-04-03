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20:31, 3 апреля 2024Наука и техника

Продажи Tesla рухнули впервые с 2020 года

Bloomberg: продажи электрокаров Tesla упали на 8,5 процента – впервые с 2020-го

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Продажи автомобилей Tesla рухнули впервые с 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете компании говорится, что за первый квартал 2023 года было продано 386 810 электрокаров. Это не соответствует прогнозу аналитиков, которые предсказывали рост. За год продажи автомобилей упали на 8,5 процента. Специалисты отметили, что это случилось впервые за четыре года.

В Tesla объяснили снижение продаж проблемами на производстве, связанными с выпуском обновленного автомобиля Model 3. На эту модель вместе с Model Y пришлось 96 процентов поставок за квартал. Кроме того, поставки снизились из-за производственных проблем на фабриках по всему миру.

«Помимо известного узкого места в производстве, могла также возникнуть серьезная проблема со спросом», — заявил аналитик Deutsche Bank Эммануэль Рознер. При этом Tesla все же удалось вернуть себе титул главного производителя электромобилей, который еще в прошлом квартале принадлежал китайской компании BYD.

Ранее компания Xiaomi, запустившая 29 марта продажи своего первого электромобиля, объявила о том, что его поставок придется дожидаться от четырех до семи месяцев. Корпорация получила почти 90 тысяч заказов за сутки.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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