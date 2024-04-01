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18:14, 1 апреля 2024Экономика

Китайский производитель смартфонов не справился со спросом на электромобили

Начавшая продавать электромобили Xiaomi заявила о задержках поставок покупателям

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Компания Xiaomi, запустившая 29 марта продажи своего первого электромобиля, объявила о том, что его поставок придется дожидаться от четырех до семи месяцев, пишет Reuters.

Производителю смартфонов не удалось справиться со спросом на фоне получения почти 90 тысяч заказов за сутки, указывает агентство. Цена стандартной модели SU7, которую покупателям, как оказалось, смогут предоставить только через полгода, составит 215,9 тысячи юаней (около 2,8 миллиона рублей).

Xiaomi SU7 с максимальной стоимостью примерно в 6,5 миллиона рублей выставили на продажу в 59 салонах в 29 городах Китая. Поставки покупателям планировали начать в конце апреля, а о сроках начала глобальных продаж пока не сообщалось.

В публикации отмечается, что Xiaomi вышла на рынок электрокаров в непростое время, когда ведущие производители, включая Tesla, снижают цены, борясь за потребителей. По мнению аналитиков, техногигант имеет хорошие возможности не затеряться на переполненном китайском рынке транспортных средств благодаря значительным денежным резервам, дающими преимущество по сравнению с более мелкими стартапами по производству электромобилей.

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      Дмитрий Воронин
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