Xiaomi назвала стоимость своего электромобиля
Китайская корпорация Xiaomi назвала максимальную стоимость своего первого автомобиля. Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор компании Лэй Цзюнь заявил, что цель Xiaomi заключается в том, чтобы выпустить самый мощный, умный и простой в управлении автомобиль. Максимальная стоимость Xiaomi Speed Ultra 7 (SU7) составит 500 тысяч юаней, или около 6,5 миллиона рублей.
По информации журналистов агентства, в понедельник, 25 марта китайские автосалоны получили первую партию автомобилей и начали демонстрировать их в шоурумах. Также корпорация Лея Цзюня опубликовала в онлайн-магазинах приложение Xiaomi Car, предназначенное для управления функциями SU7.
Ожидается, что Xiaomi раскроет все цены на электрокар до конца марта — тогда же корпорация начнет принимать заказы на модель. Xiaomi Speed Ultra 7 выйдет в двух версиях — с запасом хода 668 и 800 километров.
Xiaomi официально представила свой первый электромобиль на выставке MWC 2024 в феврале. Седан получил четыре двери и полностью электрическую трансмиссию.