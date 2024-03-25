Xiaomi назвала стоимость своего электромобиля

Reuters: электрокар Xiaomi SU7 будет стоить максимум 6,5 миллиона рублей

Китайская корпорация Xiaomi назвала максимальную стоимость своего первого автомобиля. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор компании Лэй Цзюнь заявил, что цель Xiaomi заключается в том, чтобы выпустить самый мощный, умный и простой в управлении автомобиль. Максимальная стоимость Xiaomi Speed Ultra 7 (SU7) составит 500 тысяч юаней, или около 6,5 миллиона рублей.

По информации журналистов агентства, в понедельник, 25 марта китайские автосалоны получили первую партию автомобилей и начали демонстрировать их в шоурумах. Также корпорация Лея Цзюня опубликовала в онлайн-магазинах приложение Xiaomi Car, предназначенное для управления функциями SU7.

Ожидается, что Xiaomi раскроет все цены на электрокар до конца марта — тогда же корпорация начнет принимать заказы на модель. Xiaomi Speed Ultra 7 выйдет в двух версиях — с запасом хода 668 и 800 километров.

Xiaomi официально представила свой первый электромобиль на выставке MWC 2024 в феврале. Седан получил четыре двери и полностью электрическую трансмиссию.