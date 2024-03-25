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14:14, 25 марта 2024Наука и техника

Xiaomi назвала стоимость своего электромобиля

Reuters: электрокар Xiaomi SU7 будет стоить максимум 6,5 миллиона рублей

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

Китайская корпорация Xiaomi назвала максимальную стоимость своего первого автомобиля. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор компании Лэй Цзюнь заявил, что цель Xiaomi заключается в том, чтобы выпустить самый мощный, умный и простой в управлении автомобиль. Максимальная стоимость Xiaomi Speed Ultra 7 (SU7) составит 500 тысяч юаней, или около 6,5 миллиона рублей.

По информации журналистов агентства, в понедельник, 25 марта китайские автосалоны получили первую партию автомобилей и начали демонстрировать их в шоурумах. Также корпорация Лея Цзюня опубликовала в онлайн-магазинах приложение Xiaomi Car, предназначенное для управления функциями SU7.

Ожидается, что Xiaomi раскроет все цены на электрокар до конца марта — тогда же корпорация начнет принимать заказы на модель. Xiaomi Speed Ultra 7 выйдет в двух версиях — с запасом хода 668 и 800 километров.

Xiaomi официально представила свой первый электромобиль на выставке MWC 2024 в феврале. Седан получил четыре двери и полностью электрическую трансмиссию.

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      Андрей Ставицкий
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