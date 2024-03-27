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10:13, 27 марта 2024Наука и техника

В Tesla появится демо-версия автопилота

Bloomberg: покупатели Tesla получат пробную версию автопилота на месяц

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Tesla будет посвящать больше времени, чтобы показать клиентам возможность встроенной в электромобили системы помощи водителю. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства изучили внутреннюю записку Tesla. В ней глава компании Илон Маск распорядился, чтобы дилеры демонстрировали возможности системы автономного вождения Full Self-Driving (FSD). По словам Маска, сотрудники должны совершить с клиентом короткую поездку, чтобы потребитель попробовал FSD в дороге.

Руководитель Tesla подчеркнул, что почти никто из потребителей не понимает, насколько хорошо работает продвинутая система помощи водителю, которую условно называют автопилотом. Маск заметил, что подобные демонстрационные поездки займут время, но назвал свое требование обязательным к исполнению.

Позже в X Илон Маск пообещал, что покупатели автомобилей Tesla получат бесплатный доступ к FSD на месяц. Стоимость Full Self-Driving при единовременной оплате составляет 12 тысяч долларов. Однако системой можно пользоваться по подписке за 200 долларов в месяц.

В середине марта аналитики iSeeCars заявили, что из-за скидок на электрокары Tesla стоимость подержанных автомобилей в США упала на 31,8 процента. Средняя стоимость бывшей в употреблении машины составила 31,2 тысячи долларов.

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      Андрей Ставицкий
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