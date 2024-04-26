Карты «Мир» заработают еще в одной стране

ТАСС: карты Мир рассчитывают внедрить в Египте до конца 2024 года

В Египте рассчитывают внедрить карты российской платежной системы «Мир» до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в банковском сообществе республики пишет ТАСС.

По словам управляющего отделением крупного египетского финансового учреждения, подготовка к запуску работы карт уже находится на стадии практической реализации. Источник подчеркнул, что «политическая составляющая» использования в стране российских карт уже согласована.

При этом остаются нерешенными некоторые технические вопросы, в частности — соединение российской платежной системы с местной банковской сетью Mezza, на что потребуется некоторое время. Собеседник агентства сообщил, что Центробанк Египта уже работает над этим вопросом.

Другой банкир заявил, что ускорению процесса внедрения карт «Мир» способствовало присоединение Египта к БРИКС. Он ожидает, что египетские банки смогут принимать российские карты «приблизительно через шесть месяцев».

Ранее торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил, что страна готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». По его словам, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. Сейчас специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по российским картам бесперебойным.