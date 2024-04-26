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17:02, 26 апреля 2024Экономика

Карты «Мир» заработают еще в одной стране

ТАСС: карты Мир рассчитывают внедрить в Египте до конца 2024 года

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В Египте рассчитывают внедрить карты российской платежной системы «Мир» до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в банковском сообществе республики пишет ТАСС.

По словам управляющего отделением крупного египетского финансового учреждения, подготовка к запуску работы карт уже находится на стадии практической реализации. Источник подчеркнул, что «политическая составляющая» использования в стране российских карт уже согласована.

При этом остаются нерешенными некоторые технические вопросы, в частности — соединение российской платежной системы с местной банковской сетью Mezza, на что потребуется некоторое время. Собеседник агентства сообщил, что Центробанк Египта уже работает над этим вопросом.

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Другой банкир заявил, что ускорению процесса внедрения карт «Мир» способствовало присоединение Египта к БРИКС. Он ожидает, что египетские банки смогут принимать российские карты «приблизительно через шесть месяцев».

Ранее торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил, что страна готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». По его словам, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. Сейчас специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по российским картам бесперебойным.

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