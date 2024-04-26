Редчайшее нашествие миллиардов насекомых напугало жителей США

В США впервые за 200 лет началось редчайшее нашествие периодических цикад

Оглушительный шум, испускаемый миллиардами насекомых, напугал жителей американского штата Южная Каролина. Об этом сообщает CBS News.

В середине мая в США начнется нашествие сразу двух выводков периодических цикад — редчайшее событие, которое произойдет впервые за более чем 200 лет. Первые цикады уже вышли на поверхность в американском штате Южная Каролина.

Периодические цикады годами не показываются на поверхности, поэтому многие впервые услышали их брачные песни. Озабоченные люди обращаются в экстренные службы и жалуются на звуки непонятного происхождения. В сообщениях шум сравнивают с воем сирен, стонами и ревом. Некоторые останавливают полицейских прямо на улице и спрашивают, что происходит.

Офису шерифа округа Ньюберри в Южной Каролине пришлось опубликовать в соцсети пост с объяснением, что странные звуки представляют собой брачные песни периодических цикад и не должны вызывать беспокойства. Шум будет продолжаться примерно шесть недель и прекратится к середине июня. После этого цикады вновь уйдут под землю и не вернутся еще 17 лет.

Фото: Reuters / Cheney Orr

Периодические цикады, которые водятся в Северной Америке, большую часть жизни проводят под землей и поднимаются на поверхность лишь раз в 17 или 13 лет. В течение месяца они находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются в землю и ожидают следующего нашествия.

Ожидается, что в 2024 году на поверхность выползут цикады Великого южного выводка, обозначаемого римской цифрой XIX и занимающего штаты Теннесси, Джорджия, Техас и Алабама. В последний раз их видели в 2011 году, то есть 13 лет назад. Одновременно начнется нашествие Выводка XII, который обитает в Висконсине, Иллинойсе и Индиане. Он поднимается на поверхность раз в 17 лет.

Цикады этих выводков не пробуждались одновременно с 1803 года. В следующий раз подобное совпадение случится не раньше 2445 года.

В 2021 году сообщалось о нашествии Великого восточного выводка, обозначаемого римской цифрой X (десять). Он считается самым крупным выводком периодических цикад.