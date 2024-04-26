Парламент Армении получил письмо с претензией из Совфеда

В НС Армении поступило письмо Совфеда с претензией из-за слов спикера Симоняна

В Национальное собрание (НС) Армении поступило письмо из российского Совета Федерации, касающееся антироссийских высказываний спикера армянского парламента Алена Симоняна. Об этом сообщает ТАСС.

«В Национальное собрание поступило письмо Совета Федерации», — заявила пресс-секретарь законодательной палаты Армении Нелли Гулян.

24 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить письмо с претензией армянским парламентариям касательно слов Симоняна. Он обвинял Россию в «организации кампании угроз и дезинформации против Армении».

Ранее Матвиенко призвала признать Службу безопасности Украины террористической структурой. По ее словам, ведомство является непосредственным разработчиком терактов на территории России.