Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:06, 26 апреля 2024Бывший СССР

Парламент Армении получил письмо с претензией из Совфеда

В НС Армении поступило письмо Совфеда с претензией из-за слов спикера Симоняна

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Национальное собрание (НС) Армении поступило письмо из российского Совета Федерации, касающееся антироссийских высказываний спикера армянского парламента Алена Симоняна. Об этом сообщает ТАСС.

«В Национальное собрание поступило письмо Совета Федерации», — заявила пресс-секретарь законодательной палаты Армении Нелли Гулян.

24 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить письмо с претензией армянским парламентариям касательно слов Симоняна. Он обвинял Россию в «организации кампании угроз и дезинформации против Армении».

Ранее Матвиенко призвала признать Службу безопасности Украины террористической структурой. По ее словам, ведомство является непосредственным разработчиком терактов на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

      В Минздраве опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

      Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Генштабе

      Названа причина рекордных ливней в Дубае

      «Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

      Раскрыта сумма гонорара адвокатов замглавы Минобороны России

      Невеста показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети

      Путин высказался о значении Дня Победы

      Названа возможная дата снижения ключевой ставки ЦБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше