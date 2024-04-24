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13:16, 24 апреля 2024Россия

Матвиенко ответила на заявление Армении о поддержке Украины

Матвиенко: нужно запросить позицию парламента Армении после слов Симоняна

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Необходимо запросить у парламента Армении его мнение о происходящем на Украине, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Так в интервью РИА Новости она прокомментировала заявление спикера парламента Алена Симоняна о поддержке Украины.

Председатель Нацсобрания Армении Симонян ранее заявлял, что Ереван защищает территориальную целостность Украины так же, как и Молдавии, Грузии и Кипра. Он также обвинил Россию в «организации кампании угроз и дезинформации против Армении».

«Я бы направила письменно запрос, от чьего имени он выступал», — сказала Матвиенко, выразив уверенность в том, что свое заявление он точно произносил не от имени армянского народа.

Матвиенко ранее призвала признать Службу безопасности Украины террористической структурой, так как она является непосредственным разработчиком терактов на территории России. При этом признать Украину государством-террористом невозможно, потому что такого понятия нет в международном праве.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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