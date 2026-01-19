Реклама

10:43, 19 января 2026Бывший СССР

Стало известно о провале испытаний немецких дронов на Украине

Bloomberg: Киев свернул заказы БПЛА у немецкой Helsing из-за неудачных испытаний
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Киев приостановил заказ дополнительных ударных беспилотников у немецкой компании Helsing после неудачных испытаний дронов у линии фронта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад бундесвера.

Речь идет о модели HX-2 — БПЛА с дальностью полета 100 км, развивающих скорость до 220 км/ч. HX-2 оснащены программным обеспечением на основе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющим преодолевать работу средств РЭБ. Выяснилось, что у Украины нет компонентов с использованием ИИ, в результате чего связь между оператором и дроном была подвержена воздействию РЭБ.

Также известно, что украинские военные испытывали сложности с запуском HX-2 — взлетели лишь четверть дронов. По данным агентства, это было связано с механической неисправностью у катапульты, запускающей дроны. Неудачные испытания привели к снижению спроса на продукцию компании. В частности, ФРГ, оплачивающая поставки беспилотников Киеву, не планирует размещать дополнительный заказ.

В самой же Helsing заявили, что не знают о докладе немецкого Минобороны и назвали сведения о проблемах с запуском своего беспилотника недостоверными. По данным компании, минимум шесть подразделений украинской армии прислали запросы относительно HX-2.

Ранее стало известно, что российский разведывательно-ударный комплекс «Ланцет» вывел из строя более 4000 единиц украинской техники.

