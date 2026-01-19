Реклама

Наука и техника
10:28, 19 января 2026Наука и техника

Стало известно о массовом поражении тысяч единиц техники ВСУ одним беспилотником

«Рособоронэкспорт»: «Ланцетами» выведено из строя более 4000 единиц техники ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет» вывел из строя более четырех тысяч единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экспортный вариант ударного беспилотника будет представлен на выставке UMEX&SimTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рособоронэкспорт».

Российская экспозиция впервые будет представлена на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам, которая пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби. Экспортер представит передовые отечественные решения в области БПЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.

В сообщении говорится, что на выставке будут представлены разведывательный беспилотник Z16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением — «Изделие 51Э» и «Изделие 52Э» — от компании ZALA. Ключевыми особенностями этих беспилотников являются низкая эффективная площадь рассеяния, акустическая сигнатура, устойчивость к средствам РЭБ, точное маневрирование во всех плоскостях, а также быстрое развертывание и простота использования.

«По данным открытых источников и оценкам аналитиков, благодаря этому комплексу выведено из строя более четырех тысяч единиц военной техники», — рассказали в «Рособоронэкспорте».

Ранее «Рособоронэкспорт» заявил, что российский истребитель Су-35 поколения 4++ превосходит самолеты четвертого поколения в ближнем воздушном бою за счет сверхманевренности.

