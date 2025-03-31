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18:55, 31 марта 2025Наука и техника

Названы преимущества Су-35

«Рособоронэкспорт»: Су-35 превосходит истребители 4-го поколения в ближнем бою
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский истребитель Су-35 поколения 4++ превосходит самолеты четвертого поколения в ближнем воздушном бою за счет сверхманевренности. Преимущества Су-35 назвал «Рособоронэкспорт» в Telegram.

Отмечается, что Су-35 оснащен двигателями с управляемым вектором тяги и современной радиолокационной станцией, которая обнаруживает цели на расстоянии до 350 километров. Самолет может нести до восьми тонн боевой нагрузки, включая высокоточные ракеты и корректируемые бомбы.

«Этот истребитель работает днем и ночью, в любую погоду, способен преодолевать системы ПВО и управлять группой истребителей. Его возможности делают его незаменимым в современных конфликтах», — говорится в сообщении.

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В феврале американское издание 19FortyFive писало, что Су-35С, который оснащен современным оборудованием и мощными двигателями, способен изменить баланс сил в воздушном бою. В публикации подчеркнули, что двигатели АЛ-41Ф-1С обеспечивают самолету крейсерский полет на сверхзвуковой скорости.

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