Известного монашеским образом жизни легендарного бодибилдера не стало в 30 лет

Восьмикратный чемпион Китая по бодибилдингу Ван Кунь умер в 30 лет

В Китае восьмикратного чемпиона страны по бодибилдингу Ван Куня не стало в 30 лет. Об этом сообщает Need To Know.

17 декабря Ассоциация бодибилдинга провинции Аньхой, где жил легендарный спортсмен, опубликовала заявление. В нем было сказано, что у Ван Куня было больное сердце. Спасти его после приступа врачам не удалось. За несколько дней до смерти бодибилдер открыл второй спортзал своей сети Muscle Factory и заявил, что перед ним «открывается новый мир».

Незадолго до этого всемирно известный спортсмен дал интервью, в котором рассказал, как достиг высоких результатов. В частности, Ван Кунь заявил, что более десяти лет вел монашеский образ жизни, чтобы стать чемпионом Китая и завоевывать этот титул восемь раз подряд.

