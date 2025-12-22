Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 22 декабря 2025Из жизни

Известного монашеским образом жизни легендарного бодибилдера не стало в 30 лет

Восьмикратный чемпион Китая по бодибилдингу Ван Кунь умер в 30 лет
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: MDV Edwards / Shutterstock / Fotodom

В Китае восьмикратного чемпиона страны по бодибилдингу Ван Куня не стало в 30 лет. Об этом сообщает Need To Know.

17 декабря Ассоциация бодибилдинга провинции Аньхой, где жил легендарный спортсмен, опубликовала заявление. В нем было сказано, что у Ван Куня было больное сердце. Спасти его после приступа врачам не удалось. За несколько дней до смерти бодибилдер открыл второй спортзал своей сети Muscle Factory и заявил, что перед ним «открывается новый мир».

Незадолго до этого всемирно известный спортсмен дал интервью, в котором рассказал, как достиг высоких результатов. В частности, Ван Кунь заявил, что более десяти лет вел монашеский образ жизни, чтобы стать чемпионом Китая и завоевывать этот титул восемь раз подряд.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

Ранее сообщалось, что в Гватемале не стало 15-летней королевы красоты Иваны Марселы Лопес Муральес. Девушка попала в аварию на мотоцикле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Раскрыта ошибка Европы в отношении России

    Известного монашеским образом жизни легендарного бодибилдера не стало в 30 лет

    Трамп вместе с министром войны сделает заявление на необъявленную тему

    Врач предостерег от опасных ошибок в бане

    Капитан суперъяхты для миллионеров рассказал о самом приятном из них

    СБУ обвинили в намеренном предоставлении Зеленскому ложной информации

    Власти США получили ордер на изъятие перехваченного танкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok