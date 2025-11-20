Из жизни
09:06, 20 ноября 2025Из жизни

15-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

Юлия Юткина
В Гватемале не стало 15-летней королевы красоты по имени Ивана Марсела Лопес Муральес. Об этом сообщает Prensa Libre.

Муральес ехала ночью на мотоцикле, как вдруг в нее на полной скорости влетел пикап. Ни она, ни водитель машины не успели затормозить. Мотоцикл упал под колеса машины вместе с девушкой, автомобиль протащил их несколько метров и проехал сверху. Смертельная авария попала на видео.

Прибывшие спасатели пытались реанимировать Муральес, но из-за тяжести травм ее не стало на месте. Водителя пикапа задержали. Обстоятельства аварии еще выясняются.

Муральес с детства участвовала в различных конкурсах красоты. В 2024 году ее признали королевой красоты на Фестивале цветов, который проходил в городе Нуэва-Консепсьон. Ее катафалк украсили всеми лентами, что ей удалось выиграть за свою непродолжительную карьеру.

Ранее сообщалось, что в Мексике обладательница титула «Мисс Теокальтиче — 2025» попала в смертельную аварию вместе с бойфрендом. 21-летняя девушка и ее бойфренд врезались на машине в грузовик с полуприцепом.

