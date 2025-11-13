Королева красоты попала в смертельную аварию спустя неделю после получения короны

В Мексике 21-летняя королева красоты разбилась на машине вместе с бойфрендом

В Мексике обладательница титула «Мисс Теокальтиче — 2025» попала в смертельную аварию вместе с бойфрендом. Об этом сообщает Parriva.

21-летняя Элисон Монтаньо Герреро и ее возлюбленный Хесус Эдуардо Севериано Гарсия врезались на машине в грузовик с полуприцепом. Пары не стало на месте. Состояние водителя грузовика неизвестно. Прокуратура штата начала расследование, чтобы установить обстоятельства ДТП.

Авария произошла спустя неделю после того, как Геррреро стала королевой красоты своего родного города. Она получила корону 30 октября. Власти Теокальтиче отметили, что девушка очаровывала людей не только своей красотой, но и приверженностью своим принципам.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре бывшая королева красоты города Эль-Эмпальме попала в смертельную аварию. Она была в машине с мужем, но ему удалось выжить.

